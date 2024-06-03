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Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü Etkinliği

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Libya'nın başkenti Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 200 bisiklet tutkunu bir araya geldi. Bisiklet turuna polis ekipleri ve ambulans da refakat etti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Başkent Trablus'ta 7 ila 60 yaş arasında yaklaşık 200 bisiklet tutkunu Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamak için Suk es-Selas Mahallesi'nde bir araya geldi.

Trablus Belediyesinin belirlediği 5 kilometrelik güzergahta tur düzenleyen bisiklet kullanıcılarına polis ekipleri ve ambulans da refakat etti.

Bisiklet turu öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Libya Bisiklet Merkezi Derneği Müdürü Cabir el-Cabir, başkent Trablus'ta 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamak için etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Libya'da bisiklet kültürünü yaymak istediklerini kaydeden Cabir, çeşitli etkinlikler düzenleyerek bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bisiklet turunu organize eden Nuri Abdulcelil İlyas da Trablus Belediyesi ile işbirliği içinde düzenledikleri bisiklet turuna farklı yaşlardan, mesleklerden çok sayıda bisiklet kullanıcısının katıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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