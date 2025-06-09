Trablus'ta Ateşkes İhlali: Geri Çekilme Sağlandı

Trablus'ta Ateşkes İhlali: Geri Çekilme Sağlandı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, Trablus'ta ateşkesi ihlal eden unsurların geri çekildiğini duyurdu. Başkanlık Konseyi'nin oluşturduğu Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle sükunet sağlandığı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümet Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'ta ateşkesi ihlal eden unsurların önceki bölgelerine geri çekildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, Trablus'ta sabah saatlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başkentin bazı bölgelerindeki askeri hareketliliğin takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Ateşkesi ihlal eden unsurlar geri çekildi ve önceki bölgelerine geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

Libya Başkanlık Konseyinin oluşturduğu Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle sükunet sağlandı.

Ateşkes Komitesi üyelerinden 222. İhtiyat Tugayı Komutanı Emced el-Malti, yerel basına yaptığı açıklamada, Komiteye bağlı "Çatışma Çözüm Güçlerinin" müdahalesinin ardından başkentte sükunetin hakim olduğunu belirtmişti.

Malti, başkentin çeşitli bölgelerindeki tüm çatışma temas bölgelerinde "Çözüm Güçlerinin" konuşlandığını kaydetmişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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