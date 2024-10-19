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Trablus'ta 11 Yıl Aradan Sonra Uluslararası Kitap Fuarı

Trablus'ta 11 Yıl Aradan Sonra Uluslararası Kitap Fuarı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta, on yıl aradan sonra düzenlenen uluslararası kitap fuarına Türkiye'den 11 yayınevi katıldı. Fuarda 19 ülkeden yayınevleri kitaplarını tanıtma ve satış süreçlerini gerçekleştiriyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta on yıl aradan sonra düzenlenen uluslararası kitap fuarına Türkiye'den 11 yayınevi katılıyor.

Trablus Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarında Türkiye dahil 19 ülkeden çok sayıda yayınevi kitaplarını tanıtarak satışa sunma imkanı buluyor.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Müdür Yardımcısı ve El-Alemiye Yayınevi'nin sahibi Samir Sadi, AA muhabirine, Trablus'ta 11 yıllık aradan sonra bir uluslararası kitap fuarının açıldığını söyledi.

El-Alemiye, İtkan Kitap ve Akdem Yayınları olarak fuara katıldıklarını anlatan Sadi, kendileri dışında Türkiye'den 10 yayınevinin daha fuarda bulunduğunu aktardı.

Sadi, ilk günlere göre fuara ilginin daha iyi olduğunu, tatil günlerinde daha çok Libyalının fuara geldiğini belirtti.

"Fuar organizatörleri büyük çaba sarf ediyor ancak Libya'da uzun bir aradan sonra bu fuar yapıldığı için bazı eksiklikler var. Ülkelerin yayın evleri bir arada veya kitapların içeriğine göre; kültür, çocuk ve roman gibi kısımlara ayrılabilirdi. Bu ayrım yapılmadan yayınevleri alana karışık şekilde yayılmış durumda." diyen Sadi, önümüzdeki yıllarda Trablus'taki uluslararası kitap fuarının çok daha güzel organize edileceğini umduğunu ifade etti.

Bu yıl fuarı Libya Başsavcılığı organize ettiği için "Uluslararası Başsavcılık Kitap Fuarı" adı verilen fuar, 25 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel

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