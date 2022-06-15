TPLF, Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'ya ara buluculuk çağrısı yaptı

ADDİS Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'ya ara bulucu olması çağrısı yaptı.

TPLF lideri Debretsion Gebremichael, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta liderliğinde uluslararası bir komite olursa Etiyopya ile barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Afrika Birliği'nin (AfB) de uluslararası ara buluculuk komitesinin üyesi olması gerektiğine vurgu yapan Gebremichael, Etiyopya'daki krizin kapsamlı çözümünde Kenya hükümetine ve Kenyatta'ya güvendiklerini ifade etti.

Öte yandan Gebremichael, AfB'yi çatışmaların yaşandığı süreçte sessiz ve etkisiz kalmakla, AfB Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi ve Nijerya'nın eski Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo'yu da Abiy Ahmed'e yakın olmakla eleştirdi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, salı günü mecliste yaptığı açıklamada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da ordu ve TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.