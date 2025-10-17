Haberler

TPI İşçileri 158 Gündür Grevde, Bakanlık Önünde Eylem Yapmak İstedi

TPI işçileri, 158 gündür sürdürdükleri grev kapsamında Çalışma Bakanlığı binasının önünde açıklama yapmak istedi ancak polis tarafından engellendi. İşçilerin taleplerine EMEP Milletvekili Sevda Karaca da destek verdi.

(ANKARA) - 158 gündür grevde olan TPI işçileri, Çalışma Bakanlığı binasının önünde açıklama yapmak isterken polis tarafından engellendi. Haklarını arayan işçilere EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca destek verdi.

158 gündür grevde olan ve İzmir'den Ankara'ya gelen TPI işçileri, Çalışma Bakanlığı binasının önünde polis tarafından engellendi. İşçilerin 158 gündür grevde olduğu TPI Composites, iflas başvurusunda bulunmasının ardından, geçtiğimiz günlerde SGK'ya toplu işten çıkarma bildiriminde bulunacağını açıklamıştı. Petrol-İş Sendikası, TPI fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek sürece ilişkin bir bilgilendirme toplantısı yapmak istemiş ama işçilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. İşçilerin baskısı sonucu Ankara'da eylem kararı alınmıştı.

İşçiler yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi

Beş ayı geçkin bir süredir grevde olan TPI işçileri, ücretlerini ve haklarını almak için Ankara'da Çalışma Bakanlığının binasının önüne yürüdü. Polis, Bakanlık binasının önünde barikat oluşturarak işçilerin kapıya gelmesine engel oldu. İşçilerin seçtiği üç temsilci, görüşme yapmak için içeri girdi. Bu görüşmede işçilerin beş aydır yaşadığı mağduriyet dile getirildi.

"TPI işçileri patronların 'Ben istediğimi yaparım' cüretine karşı mücadele ediyor"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da işçilerin yanına giderek destek verdi. Burada işçilere seslenen Karaca, "TPI işçileri sadece kendileri için değil, patronların 'Ben istediğimi yaparım' cüretine karşı mücadele ediyor. Mücadele yeni başlıyor. Biz de Emek Partisi olarak tüm olanaklarımızla yanınızda olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
