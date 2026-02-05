Haberler

TPAO ile ABD'li enerji şirketi arasında arama ve üretim iş birliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD'li enerji şirketi Chevron arasında petrol ve doğal gaz arama ve üretimi için mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar, yeni büyüme stratejisi ile TPAO'nun hedefinin 1 milyon varil üretimi olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile ABD merkezli enerji şirketi Chevron arasında potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapılması için mutabakat zaptı imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen anlaşma törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve Chevron adına Kurumsal İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Frank Mount katıldı. Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Bayraktar, bir yandan Gabar'da Karadeniz'de üretimini arttırmayla alakalı yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini diğer taraftan da yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti. Farklı coğrafyalarda ortaklıklar yoluyla yeni projeler araştırdıklarını vurgulayan Bayraktar, geçen ay Exxonmobil ile yapılan anlaşmanın devreye girdiğini hatırlattı. Bayraktar yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Bu ay içerisinde iki ayrı uluslararası şirketle anlaşma noktasına gelmiş durumdayız. Onları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Onlarla da biraz daha spesifik yani net projeleri imza altına almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin yeni bir büyüme stratejisi içerisine girdiğini de belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, 1 milyon varillik bir şirket olabilmek" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

Giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor