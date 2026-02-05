TPAO ile ABD'li enerji şirketi arasında arama ve üretim iş birliği

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile ABD merkezli enerji şirketi Chevron arasında potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapılması için mutabakat zaptı imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen anlaşma törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve Chevron adına Kurumsal İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Frank Mount katıldı. Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Bayraktar, bir yandan Gabar'da Karadeniz'de üretimini arttırmayla alakalı yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini diğer taraftan da yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti. Farklı coğrafyalarda ortaklıklar yoluyla yeni projeler araştırdıklarını vurgulayan Bayraktar, geçen ay Exxonmobil ile yapılan anlaşmanın devreye girdiğini hatırlattı. Bayraktar yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Bu ay içerisinde iki ayrı uluslararası şirketle anlaşma noktasına gelmiş durumdayız. Onları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Onlarla da biraz daha spesifik yani net projeleri imza altına almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin yeni bir büyüme stratejisi içerisine girdiğini de belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, 1 milyon varillik bir şirket olabilmek" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,