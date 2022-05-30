TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı - Haberler

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, çiftçiye ait zeytinlikteki Su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ile ilgili bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, numune aldı. İlk bilgilere göre, sızıntının, bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı belirtildi.

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de sondajdan numune aldı.