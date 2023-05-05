TPAO BÖLGE MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN BATMAN'DA KONUŞTU

BATMAN'a gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'ta keşfedilen 1 milyar rezervli petrol ile ilgili olarak, 'Martın ortasında sondaja tekrar başladık ve 2 bin 600 metrede yaptığımız testlerde petrolü aldık.

BATMAN'a gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'ta keşfedilen 1 milyar rezervli petrol ile ilgili olarak, 'Martın ortasında sondaja tekrar başladık ve 2 bin 600 metrede yaptığımız testlerde petrolü aldık. Burayı Şehit Esma Çevik Sahası ile ilişkilendirdik. 36 kilometre bir yapı büyüklüğü tespit ettik. Bulunan petrol Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli petrol rezervi. Benzer nitelikte yapılar ön görüyoruz. Oralara da gideceğiz ve arama kuyularımız yoğun olarak devam edecek' dedi.

Tpao Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki konuk evinin açılışı için kente geldi. Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Garnizon Komutanı İhsan Kaplan, Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve bazı kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta Bilgin, Şırnak'ta Gabar Dağı'nda gerçekleştirilen petrol keşfi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'HAM PETROL ÜRETİMİ İKİ KAT ARTMIŞTIR? TPAO Genel Müdürü Bilgin, 'Cudi-Gabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda 2018 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalar, havadan yaptığımız gravite manyetik çalışmaları, sahada yaptığımız yüzey jeoloji çalışmaları bizi Şehit Aybüke Yalçın kuyusunu açmaya yöneltti. Mart'ın ortasında sondaja tekrar başladık ve 2 bin 600 metrede yaptığımız testlerde petrolü aldık. Arkasından kuyumuzu 150 metre daha derinleştirdik ve petrol kolonunun derinliğini anlamış olduk. Burayı Şehit Esma Çevik sahası ile ilişkilendirdik. 36 kilometre bir yapı büyüklüğü tespit ettik. Bulunan petrol Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli petrol rezervi. 1 milyar varil yerinde petrol rezerviyle, 41 gravite kalitesiyle üretilebilirliği, en kolay, en kaliteli, Türkiye'nin en büyük petrol rezervine, Şehit Aybüke Yalçın rezerviyle, Cudi-Gabar bölgesinde ulaşmış olduk. Benzer nitelikte yapılar ön görüyoruz. Oralara da gideceğiz ve arama kuyularımız yoğun olarak devam edecek. Hakkari'den Gaziantep'e, Erzurum'dan Manisa'ya kadar Türkiye'nin her tarafında arama programları yürütüyoruz. Arama ekibimizin başarıları sayesinde Türkiye'de ham petrol üretimi iki kat artmıştır. 2017'ye göre bu üretim artmıştır. Doğal gaz üretimi ise Sakarya gaz sahası ile beraber 10 kat artırılmıştır. Bütün bu başarılar milletimizin hizmetine sunulmuştur' diye konuştu.

'BULUNAN PETROL BORU HATTINA BAĞLANDI'

Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda günde 1200 varil üretim elde ettiklerini kaydeden Genel Müdür Bilgin, şunları söyledi

'Kuyumuz devreye alınmış, boru hattına bağlanmıştır. Boru hattından alınan petrol Akçay bölgesindeki stoklara alındıktan sonra buradan rafinerilere yönlendirilmektedir. Ayrıca Gabar'daki petrol, Batı Raman'da yapılmış olan çok eski keşiflerle mukayese edildiğinde ise görülen tablo şudur; Raman ve Batı Raman'daki ham petrolün vasfı, üretilebilirliği Şırnak'takinden farklıdır. Şırnak'taki üretimimizi destekleyecek çok olumlu veriler var. Süreç içerisinde daha iyi göreceğiz. Bu aşamadan sonra Şırnak'ta saha geliştirmeyi yapıp, bu üretimin bir gelire ve milletimize yansıması için bir planlama içerisindeyiz. Buradaki boru hatları, yüzey tesisleri, rafineri tesisleri gibi bunların konsept geliştirmeleri süreci başlamıştır. Şırnak'ta bölge müdürlüğü kurulmuştur, yapılanmasına başlanmıştır. Son keşiflerle birlikte TPAO bölgede yeni istihdamlar oluşturacak. 2023'te toplamda bin kişi daha petrol sektöründe istihdam edilecek.?