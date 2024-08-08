TPAO Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu vefat etti

(ANKARA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan taziye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TP Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının ardından taziye mesajı paylaştı. Bayraktar şunları söyledi:

"Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."