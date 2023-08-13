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TPAO Aktarma İstasyonundan Ham Petrol Hırsızlığına Tutuklama

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TPAO'nun aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstasyonda durduğu sırada GPS ile tespit edilen dolu tanker incelendiğinde, ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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