TPAO Aktarma İstasyonundan Ham Petrol Hırsızlığına Tutuklama

TPAO'nun aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstasyonda durduğu sırada GPS ile tespit edilen dolu tanker incelendiğinde, ham petrol yerine su olduğu belirlendi.