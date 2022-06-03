Toz yağdı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu - Haberler

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Toz yağdı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı - Merden İslah - Güncel
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Toz yağdı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu Osmaniye'de etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Osmaniye'de dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kum tanelerinden dolayı çamur olan otomobillerin sürücüleri de sabah...

Toz yağdı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Osmaniye'de etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE - Osmaniye'de dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kum tanelerinden dolayı çamur olan otomobillerin sürücüleri de sabah saatlerinde yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de dün akşam saatlerinde toz bulutu etkili oldu. Gece boyunca etkisini sürdüren toz bulutu kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Savrulan kum tanecikleri hafif yağmur yağışıyla birleşince ortaya çıkan çamur otomobillerin rengini değiştirdi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar da otomobillerinin üzerinde oluşan çamur tabakası görünce güne yıkamacıların yolunu tutarak başladı. Oto yıkamacılar otomobillerini yıkatan sürücüler, daha sonra işe gitmek için yollarına koyuldu.

Oto yıkamacılarda kuyruk oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araçlarının kirlendiğini ve yıkatmaya getirdiklerini söyledi.

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İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Güncel

Osmaniye Suriye Güncel Haberler

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