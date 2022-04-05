Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü - Haberler

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Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'da etkili oluyor.

ANTALYA (AA) - Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'da etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.

Varyant Seyir Tepesi'nden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü. Kentin silüetini oluşturan Beydağları da neredeyse görülmez hale geldi.

Öte yandan, araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Kuzey Afrika, Antalya, Güncel, Haberler

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