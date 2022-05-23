Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kent üzerinde etkili olan toz bulutları Tozla kaplı araçlar Yolda maskeli yürüyen vatandaş Bir vatandaşın konuşması Koyun güden çoban KARS - Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Kars'ta etkili oluyor.

Kent üzerinde etkili olan toz bulutları

Tozla kaplı araçlar

Yolda maskeli yürüyen vatandaş

Bir vatandaşın konuşması

Koyun güden çoban KARS - Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Kars'ta etkili oluyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de toz taşınımı, sarıçam ormanları ile Hançerlidüzü mevkisinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İlçe merkezinde araç ve bina çatılarını toz kapladı.

Bazı vatandaşlar tozdan korunmak için maske kullandı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, bölgede etkisini sürdürüyor.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Kuzey Afrika, Hisarcık, Tragger, Kars, Güncel, Haberler

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