Toz taşınımının etkisi sürüyor - Haberler

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Toz taşınımının etkisi sürüyor

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te etkisini sürdüren toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Siirt'te etkisini sürdüren toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam etkisi azalan ve sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren toz bulutu, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde düşüşe neden oldu.

Siirt Valiliği, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yaptı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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