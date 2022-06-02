Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler

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Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep kent merkezi başta olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde öğleden sonra etkisini gösteren toz taşınımı akşam saatlerine kadar devam etti.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiğini belirtti.

Kilis

Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Kent merkezlerinde yoğunluğu artan toz bulutu nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cuma Sarı - Güncel

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