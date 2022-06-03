Toz taşınımı etkili oldu - Haberler

Toz taşınımı etkili oldu Araç ve iş yerinde tozları süpüren vatandaşlar Aracını temizleyen İshak Alkan ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi, esnaf da iş yerlerinin önünü süpürüp camlarını sildi. Araç ve iş yerinde tozları süpüren vatandaşlar Aracını temizleyen İshak Alkan ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi, esnaf da iş yerlerinin önünü süpürüp camlarını sildi. Pastane işletmecisi İshak Alkan, "Sabah kalktığımda arabalar ve yollarda sanki kırağı düşmüş gibi tozla karşılaştım." dedi. AA / Sercan Küçükşahin - Güncel Güncel Haberler

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