Toz taşınımı Adana'da etkili oldu - Haberler

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Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Cenk İdaye - Güncel
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Toz taşınımı Adana'da etkili oldu Adana'da toz taşınımı etkisini gösterirken araçların üzeri tamamen toz içerisinde kaldı.

Toz taşınımı Adana'da etkili oldu

ADANA - Adana'da toz taşınımı etkisini gösterirken araçların üzeri tamamen toz içerisinde kaldı.

Suriye kaynaklı toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana'da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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