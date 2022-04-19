Toz fırtınası etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toz fırtınası etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, cadde ve sokaklarda vatandaşları olumsuz etkiledi. Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Temel ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar, toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

(Ahmet Atan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title