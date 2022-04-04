KOZAN, ADANA (İHA) - Toz bulutu Kozan'da etkili oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bugün görülen toz bulutu kenti beyaza bürüdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün başlayan ve akşam saatlerine doğru etkili olan toz bulutu ilçe genelinde etkili oldu. Vatandaşlar toz bulutundan etkilenememek için maske kullanımını arttırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bahar ayında artan sıcaklıklar ile birlikte ilçede etkili olan rüzgar öğlen saatlerinden sonra toz bulutu ile ilçede etkili oldu.

Kozan kalesinden ilçede etkisi kuşbakışı görülen çöl tozunda vatandaşlar tozdan etkilenmemek için maske kullandı.

Kozan kalesi ve Dağılcak tabiat parkı bölgesi yükseklerinde yoğun bir şekilde gözlenen toz bulutu vatandaşa zor anlar yaşatırken oto yıkamacıların yüzünü güldürdü.

Vatandalar etkili olan toz bulutundan etkilenmemek için maske kullandıklarını ifade ettiler.