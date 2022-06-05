Toz bulutu en çok onların işine yaradı - Haberler

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Toz bulutu en çok onların işine yaradı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Atan - Güncel
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- Toz bulutu en çok onların işine yaradı Aracına binen oto yıkamaya gidiyor Son bir haftadır Suriye üzerinden gelip sınır ilçelerini etkisi altına alan toz bulutu, en çok oto yıkamacıların işine yaradı.

- Toz bulutu en çok onların işine yaradı

Aracına binen oto yıkamaya gidiyor

ŞANLIURFA - Son bir haftadır Suriye üzerinden gelip sınır ilçelerini etkisi altına alan toz bulutu, en çok oto yıkamacıların işine yaradı.

Son bir haftadır Suriye üzerinden gelen toz bulutu ve fırtınası Şanlıurfa'nın sınır ilçelerini etkiliyor. Zaman zaman etkisini arttıran yoğun toz nedeniyle gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar evlerine kapanıyor. Yetkililer solunum güçlüğü çeken vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olmasını belirtirken çocuk ve bebeklerin tozdan etkilenmeleri için kapı ve pencerelerin mümkün olabildiğince açılmaması tavsiyesinde bulunuyor.

Toz en çok onların işine yaradı

Toz bulutu vatandaşların sağlığını olumsuz etkilemenin yanında araçların kirlenmesine de neden oluyor. Bazı vatandaşlar her gün araçlarını yıkatmak zorunda kalırken bu durum en çok oto yıkamacıların işine yarıyor. Günde ortalama 20 araç yıkayan bir oto yıkamacı, toz nedeniyle günde 50 araç yıkamaya başladı. İşlerinin toz nedeniyle arttığını ve daha fazla kazanç elde ettiklerini söyleyen oto yıkamacılar, bu durumdan oldukça memnun kalırken her gün aracını yıkatmak zorunda kalan sürücüler ise toz bulutunu kısa sürede son bulması temennisinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Güncel

Şanlıurfa Tragger Suriye Güncel Haberler

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