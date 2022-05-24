Toz aşınımı etkisi sürüyor - Haberler

Toz aşınımı etkisi sürüyor
AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.
Şırnak'ta Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.
Şırnak'ta dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle kentin siluetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları neredeyse görünmez hale geldi.
Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
AA / Ekrem Payan - Güncel