Toz aşınımı etkisi sürüyor - Haberler

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Toz aşınımı etkisi sürüyor

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.

Şırnak'ta Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.

Şırnak'ta dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle kentin siluetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları neredeyse görünmez hale geldi.

Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak, Suriye, Mısır, Güncel, Haberler

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