Toyota, tüm otomobillerine zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi! - Haberler

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Toyota, tüm otomobillerine zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi!

Shiftdelete - Güncel
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Toyota, tüm otomobillerine zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi!

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Toyota, bugün otomobillerine zam uyguladı. Uygulanan zam sonrası oluşan fiyat listesi şu şekilde...

Tüm dünyada koronavirüs, çip krizi ve yükselen enflasyon, birçok alanda olduğu gibi otomobil sektöründe de fiyat pahalılığına yol açıyor. Bu duruma ülkemizdeki ekonomik durum da eklenince son dönemde arka arkaya uçuk zamlar geliyor. Görünen o ki bu zamlar gelmeye devam edecek.

Toyota, otomobillerine ortalama yüzde 5.5 zam yaptı

Birçok otomobil markası, dünya genelinde zam yapmaya devam ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan markalardan birisi olan Toyota da bu zamlara ayak uydurdu. Şirket, bugün itibariyle tüm ürünlerine ortalama yüzde 5,5 zam uyguladı. İşte yeni Toyota fiyat listesi;

Corolla Fiyatları

VersiyonTavsiye Edilen 2022 MY

Fiyatları (TL)

1.5 Vision456.5001.5 Vision Multidrive S476.6001.5 Dream504.8501.5 Dream Multidrive S524.9501.5 Flame Multidrive S558.3501.5 Flame X-Pack Multidrive S589.4501.5 Passion X-Pack Multidrive S637.800

Corolla Hybrid Fiyatları

VersiyonTavsiye Edilen 2022 MY Hybrid'e Özel

ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL)

Hybrid Dream e-CVT609.850Hybrid Flame e-CVT621.700Hybrid Flame X-Pack e-CVT642.400Hybrid Passion X-Pack e-CVT690.800

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Enflasyon Otomobil TOYOTA Güncel Haberler

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