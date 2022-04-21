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Toyota, tedarik sıkıntıları nedeniyle mayısta üretimi düşürecek

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Toyota, tedarik sıkıntıları nedeniyle mayısta üretimi düşürecek

Toyota Motor, tedarik istikrarsızlıkları nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planlıyor.

Toyota Motor, tedarik istikrarsızlıkları nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planlıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile Kovid-19'un Çin'de süren etkisi kaynaklı tedarik zinciri istikrarsızlıkları otomobil üreticilerini etkiliyor.

İmalata yönelik başlıca tedarikçilerini bilgilendiren Toyota, mayıs üretimini küresel bazda yaklaşık 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.

Bu kapsamda gelecek ay deniz aşırı üretim yaklaşık 500 bine, Japonya içi üretim ise 200 bine indirilecek.

Japon üretici geçen ay, nisan-haziran çeyreğinde aylık ortalama 800 bin araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Ukrayna, TOYOTA, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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