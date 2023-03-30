Toyota'nın Küresel Satışları Şubat'ta Rekor Seviyeye Ulaştı

TOKYO, 30 Mart (Xinhua) -- Toyota Motor Şirketi, çip krizindeki iyileşmeye bağlı olarak Japonya'daki satışların artmasıyla Şubat ayı küresel satışlarının aylık bazda rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

Aichi merkezli otomobil üreticisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel satışların bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artarak 773.271 adede ulaştığını açıkladı. Ayrıca, mini araçlar da dahil olmak üzere yurt içi satışların yüzde 53,2 artışla 155.840 araca yükseldiği kaydedildi.

Yurtiçi üretimin de yüzde 11,2 artışla 281.521 araca yükseldiğini belirten Toyota, dünya genelindeki üretiminin ise yüzde 2 artışla 755.839 adede yükselerek üst üste ikinci ay arttığını duyurdu.

Popüler Prius hibrid ve Corolla sedan modellerinin üreticisi Toyota, denizaşırı satışlarının yüzde 3 artışla rekor seviyeye ulaştığını ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle Çin'deki satışların da yüzde 0,9 arttığını açıkladı.

Mart ayında sona eren mali yıl için küresel üretim hedefini aşağı yönlü revize eden Toyota, küresel çip krizinin devam eden kısıtlamalarına rağmen Mart ayında 900.000 araç üreterek rekor seviyede kalmayı hedefliyor.