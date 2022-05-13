Toyota'dan "Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları"na destek - Haberler

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Toyota'dan "Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları"na destek

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Toyota'dan 'Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'na destek

Toyota, "TK Cowboy Ranch Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'nın" destekleyicileri arasında yer aldı.

KIRKLARELİ (AA) - Toyota, "TK Cowboy Ranch Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'nın" destekleyicileri arasında yer aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'de düzenlenen yarışmalar 100 ve 120 kilometrelik İğneada Longoz, 40, 60 ve 80 kilometrelik Istranca Ormanları'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Toyota'nın ticari modelleri ile hibrit ürün gamının yer aldığı standı büyük ilgi topladı.

Ziyaretçiler, "Toyota Professional" ailesinin üyeleri Proace City ve Proace Cargo ile birlikte hibrit ürün gamını da test etme imkanı bulurken, Toyota'nın "yenilmez" unvanlı pick-up'ı Hilux da stantta yerini aldı.

Katılımcılar Hilux'ı test etmenin yanı sıra, dijital ortamda VR gözlükler ile 360 derecelik bir macera da yaşama fırsatı elde etti.

3 gün süren etkinliğe, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 70 binici katıldı.

Atların ve binicilerinin zorlu mücadelesine sahne olan yarışmada, kalifiye olan iki Türk sporcu ve atları, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için ilk etabı da başarıyla geçti.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Kırklareli, Türkiye, TOYOTA, Güncel, Haberler

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