Toyota'dan şoke eden üretim hatası: Sorun çözülene kadar araçları sürmeyin!

Otomobil şirketleri, araçlarını sürücünü güvenliğini tehlikeye atacak bir arıza ya da hata meydana gelmesi durumunda geri çağırabiliyor. Son dönemde Tesla, Ford ve Mercedes gibi üreticiler, irili ufaklı problemler nedeniyle binlerce otomobilini servislere geri çağırdı. Bunlara bir yenisi eklendi. Ancak bu sefer durum bir hayli ciddi. Zira Toyota, üretim sürecinde yapılan kritik bir hata nedeniyle 2 bin 700 aracını geri çağırdı.

Toyota bZ4X modelinin tekerleri sürüş esnasında çıkabilir

Toyota'nın seri üretimdeki ilk tam elektrikli modeli bZ4X, endişelendiren bir olayla gündemde. Zira şirket, bir süre önce yayınladığı bildiriyle ABD, Avrupa, Kanada ve Japonya'daki 2 bin 700 bZ4X aracını servislere geri çağırdı.

Bu kararın ardındaki neden ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Toyota bZ4X, üretim sürecinde yapılan kritik bir hata sonrası tekerlerin yerinden çıkmasına neden olabilecek bir sorunla karşı karşıya. Bir şirket sözcüsü, BBC'ye verdiği demeçte bu hatanın araç kontrolünün kaybedilmesine ve kaza riskinin artmasına neden olabileceğini söyledi.

Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi

Toyota bZ4X ilgili sürücüleri endişelendiren bir diğer detay ise sözcünün sorun çözülene kadar araçların kesinlikle kullanılmamasını söylemesi oldu. Ayrıca BBC'ye göre şirketin ürettiği tüm bZ4X modelleri geri çağrılmadı. Burada belirli bir grubun üretiminde hata yapıldığı düşünülüyor.

Toyota, yayınladığı bildiri öncesi düzenleyici kuruluşlara hatayla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi. Aynı zamanda konuyla ilgili şirket içinde detaylı bir soruşturmanın başlatıldığını dile getirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Toyota bZ4X modellerinde tekerin yerinden çıkmasına neden olan bu sorunun ana nedeni ne olabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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