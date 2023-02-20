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Toyota, Çin'deki Yaklaşık 23.000 Lexus Marka Otomobili Geri Çağırıyor

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Toyota, Çin'deki Yaklaşık 23.000 Lexus Marka Otomobili Geri Çağırıyor

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Japon otomotiv üreticisi Toyota, güvenlik nedenlerinden ötürü ithal Lexus marka otomobillerini Çin pazarından geri çağırmaya başladı.

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Japon otomotiv üreticisi Toyota, güvenlik nedenlerinden ötürü ithal Lexus marka otomobillerini Çin pazarından geri çağırmaya başladı.

Çin'in üst düzey izleme kurumu olan Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Pazartesi günü resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Çin'deki Toyota Otomotiv Yatırım Limited Şirketi tarafından başlatılan geri çağırma işleminin, 22.965 ithal Lexus GS, IS, RC ve RC F modellerini kapsadığını bildirdi.

Araçlardaki hata, yakıt tankı havalandırma borusu kapağının, üst kısmının uygunsuz şekli nedeniyle çatlayıp benzin sızıntısına yol açmasından kaynaklanıyor, bu durum güvenlik tehlikeleri ve yersiz boşaltma riski oluşturuyor.

Şirket, hasarlı araçların arızalı parçalarını ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Japon Lexus Güncel Haberler

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