Tottenham Hotspur, ElitHair ile Resmi saç tedavisi ortaklığını duyurdu

Dünyanın en büyük saç ekimi kliniği olarak bilinen Elithair, klinik başarıları, hasta konforuna verdiği önem ve kapsamlı sonrası bakım süreciyle uluslararası alanda tanınan kalite standartlarına sahip. Klinik, geniş uzman kadrosu ile son teknoloji tedavi yöntemlerini uygulayarak üstün bir hasta deneyimi sunduğunu belirtiyor. Elithair, markaya özel NEO FUE Seti ve ileri görüntüleme teknikleriyle desteklenen altı aşamalı Pre-Test Sistemi gibi yenilikçi çözümleriyle doğal ve yüksek yoğunluklu sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Ortaklık kapsamında kulüp, duyuruya özel hazırlanan bir kısa filmi bugün yayımladı. Filmde, saç dökülmesi tedavisinin ardından özgüvenini yeniden kazanan bir baba ile oğlunun Tottenham maçlarına dönüş hikâyesi anlatılıyor. Ayrıca Elithair markası, anlaşma süresince Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki iç saha maçlarında görünür şekilde yer alacak.

Tottenham Hotspur Gelirlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CRO) Ryan Norys, ortaklığa ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Elithair gibi kendi alanında tartışmasız küresel liderliğini kanıtlamış bir marka ile ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük saç ekimi kliniği olarak, taraftarlarımıza özgüven aşılamayı ve dünya çapında tanınan klinik tedavi uygulamalarını sunmayı hedefleyen bu misyonumuzda Elithair'den daha iyi bir ortak seçemezdik."

Elithair Kurucu Ortağı ve Tıbbi Direktörü Dr. Abdulaziz Balvi ise iş birliğinin Elithair için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tottenham Hotspur gibi ikonik bir Premier League kulübüyle ortaklık kurmak, Elithair için büyük bir adımdır. Bu, İstanbul, Birleşik Krallık, Almanya ve Dubai'deki dünya standartlarındaki uzmanlığımız ve uluslararası tesislerimizle inşa ettiğimiz güvenin ve otoritenin bir göstergesidir. Bu iş birliği, Premier League seviyesindeki bağlılığı ve mükemmeliyeti Birleşik Krallık'taki her hastaya sunmamıza olanak tanıyor."