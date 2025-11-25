Haberler

Tottenham Hotspur, ElitHair ile Resmi saç tedavisi ortaklığını duyurdu

Tottenham Hotspur, ElitHair ile Resmi saç tedavisi ortaklığını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tottenham Hotspur, taraftarlarına özgüven aşılamayı ve dünya çapındaki tıbbi uzmanlığı daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Elithair ile yeni bir iş birliğine imza attığını açıkladı. Kulüp, Elithair'in bundan böyle "Resmî Saç Tedavisi Ortağı" olarak görev yapacağını duyurdu

Dünyanın en büyük saç ekimi kliniği olarak bilinen Elithair, klinik başarıları, hasta konforuna verdiği önem ve kapsamlı sonrası bakım süreciyle uluslararası alanda tanınan kalite standartlarına sahip. Klinik, geniş uzman kadrosu ile son teknoloji tedavi yöntemlerini uygulayarak üstün bir hasta deneyimi sunduğunu belirtiyor. Elithair, markaya özel NEO FUE Seti ve ileri görüntüleme teknikleriyle desteklenen altı aşamalı Pre-Test Sistemi gibi yenilikçi çözümleriyle doğal ve yüksek yoğunluklu sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Ortaklık kapsamında kulüp, duyuruya özel hazırlanan bir kısa filmi bugün yayımladı. Filmde, saç dökülmesi tedavisinin ardından özgüvenini yeniden kazanan bir baba ile oğlunun Tottenham maçlarına dönüş hikâyesi anlatılıyor. Ayrıca Elithair markası, anlaşma süresince Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki iç saha maçlarında görünür şekilde yer alacak.

Tottenham Hotspur Gelirlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CRO) Ryan Norys, ortaklığa ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Elithair gibi kendi alanında tartışmasız küresel liderliğini kanıtlamış bir marka ile ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük saç ekimi kliniği olarak, taraftarlarımıza özgüven aşılamayı ve dünya çapında tanınan klinik tedavi uygulamalarını sunmayı hedefleyen bu misyonumuzda Elithair'den daha iyi bir ortak seçemezdik."

Elithair Kurucu Ortağı ve Tıbbi Direktörü Dr. Abdulaziz Balvi ise iş birliğinin Elithair için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tottenham Hotspur gibi ikonik bir Premier League kulübüyle ortaklık kurmak, Elithair için büyük bir adımdır. Bu, İstanbul, Birleşik Krallık, Almanya ve Dubai'deki dünya standartlarındaki uzmanlığımız ve uluslararası tesislerimizle inşa ettiğimiz güvenin ve otoritenin bir göstergesidir. Bu iş birliği, Premier League seviyesindeki bağlılığı ve mükemmeliyeti Birleşik Krallık'taki her hastaya sunmamıza olanak tanıyor."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.