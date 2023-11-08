Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında patlama: 7 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın sağlık ekipleri ve takviye gelen 112 ekipleriyle yaralı işçilerin 4'ü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne 3'ü İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tosyalı Demir Çelik Fabrikasında yaklaşık 2 ay önce de meydana gelen başka bir patlamada da 4 işçi yaralanmıştı.