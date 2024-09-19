Üye Girişi
Haberler

Tosya ve Küre'de Gaziler Günü kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Yaman, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencinin okuduğu şiirin ardından tören sona erdi.

Törenin ardından Kaymakam Ünsal, beraberindekilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesini ziyaret etti.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile gaziler ve aileleri katıldı.

Küre

İlçe meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından ilçede bulunan gaziler ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Yerel Haberler kastamonu Güncel Tören Tosya Küre

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
En Nesyri kaç kilo, boyu kaç? En Nesyri kilo mu aldı? 19-20 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 19-20 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Siyah Kalp SON BÖLÜM izle! Siyah Kalp 3. bölüm izleme linki var mı? Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Eylül Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne? Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });