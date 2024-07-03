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Tosya Fen Lisesi'nin çatısı rüzgarda uçtu

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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Tosya Fen Lisesi binasının çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar sitenin üzerine düştü ve elektrik telleri koptu.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan kuvvetli rüzgarda Tosya Fen Lisesi binasının çatısı uçtu. Kameralara yansıyan görüntülerde çatıdan kopan parçaların okulun alt tarafında bulunan sitenin üzerine düştüğü görüldü. Bazı bölgelerde de elektrik tellerinin kopması nedeniyle kesintisi yaşandı.

Tosya'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Meteroloji tarafından paylaşılan verilere göre ilçede rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kuvvet rüzgar nedeniyle Tosya Fen Lisesinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, okulun alt tarafında bulunan sitenin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken evlerde ve sokakta bulunan araçlarda maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle, elektrik telleri koptu. İlçenin birçok yerinde elektrik kesinti yaşandı. Tosya Fen Lisesi çatısının rüzgar nedeniyle uçma anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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