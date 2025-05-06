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Tosya Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

Tosya Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi
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Tosya Fen Lisesi, TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı'nı düzenleyerek 11 TÜBİTAK onaylı ve 8 okul projesini sergiledi. Fuar, 6-7 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Tosya Fen Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen fuarın açılışını AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ve protokol üyeleri yaptı.

Okul Müdürü Mustafa Karslı açılışta yaptığı konuşmada fuarda TÜBİTAK tarafından kabul edilen 11 proje ile Tosya Fen Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü tarafından hazırlanan 8 projenin sergilendiğini söyledi.

Araştırma ve teknoloji projelerinin sergilendiği fuar 6-7 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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