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Tosya'da Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Vatandaş Ağır Yaralandı

Tosya'da Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Vatandaş Ağır Yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan vatandaş ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Tosya ilçesi Ortalıca Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Turgay K., bakım çalışması sırasında yüksek gerilim hattına temas etti. Hattaki elektrik akımına kapılan Tugay K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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