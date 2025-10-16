Haberler

Tosya'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Bulundu, Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında bir tırda 1 kilo 38 gram sentetik ecza hapı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tır sürücüsü F.T. tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu ticareti yapanların engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda tespit ettikleri bir tırı, D-100 kara yolunun Tosya yakınlarında durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Ceku"nun katılımıyla arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 38 gram sentetik ecza hapı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
