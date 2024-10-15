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Tosya'da Yeni Düğün Salonu İnşaatına Başlanıyor

Tosya'da Yeni Düğün Salonu İnşaatına Başlanıyor
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye tarafından inşa edilecek yeni düğün salonu, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltma ve otopark sorununu çözme hedefiyle 1000 metrekare alan üzerinde yapılacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine belediye tarafından yeni düğün salonu inşa edilecek.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni düğün salonu için ön incelemelere başladıklarını belirtti.

Düğün salonunun Tosya'nın en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığını ifade eden Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi'nin bulunduğu alanda yükselecek olan düğün salonu projesi ile artık şehir içi trafik yoğunluğu ve otopark sorununun da önüne geçilecek. Şehrimiz için son derece önemli olan bu proje dahilinde 1000 metrekare olacak şekilde yeni bir salonun inşası hedeflenmekte. Çelik sistemle inşa edilecek olan düğün salonunun özellikle içi geniş ve görüşü engellemeyecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte yemek organizasyonlarına da cevap verecek büyüklükte bir mutfağa sahip olacak yeni düğün salonunun temelini hep birlikte kısa sürede atacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Yerel Yönetim kastamonu Belediye trafik Güncel Emlak Yaşam Tosya

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