Tosya'da Yangın: Ev Çatısı Ziyan Gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında çatıda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'ye ait bağ evinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında 2 katlı bağ evinin çatısı zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel