Tosya'da Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.B. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar suçsuz olduklarını savunarak beratlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.B. ve A.Ç'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde haziran ayında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan M.B. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.