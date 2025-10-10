Tosya'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Yargılama Süreci Devam Ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.B. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

M.B. duruşmadaki savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, "Bulunan uyuşturucu bize ait değildi, başkasınındı. Biz uyuşturucu ticareti yapmıyoruz." dedi.

A.Ç. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, beratını talep etti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.B ve A.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde haziran ayında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ile A.Ç. tutuklanmıştı.