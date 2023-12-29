Tosya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, H.K'nin üzerindeki pakette 497 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Şüphe üzerine durdurulan H.K'nin üzerindeki pakette yapılan aramada 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıği hakimlikçe tutuklandı.