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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda N.Ü. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve haplar ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda N.Ü'nün ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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