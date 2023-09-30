Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 100 mililitre sıvı metafetamin ve 41 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesinde yaşayan M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 100 mililitre sıvı metafetamin, 41 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU