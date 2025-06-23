Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda 137,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Tosya ilçesine İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen A.Ç. ve M.B'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 137,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 100 mililitre sıvı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel