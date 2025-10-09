Haberler

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu ile kenevir bitkisi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda U.K'nin üstü ve ikametinde yapılan aramada 138 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, saksıya dikili vaziyette kenevir bitkisi, 37 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
