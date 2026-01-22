Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında iki ikamette arama yapıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
