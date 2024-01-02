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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve düzenekler inceleniyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Kasten yaralama ve yağma" suçunun şüphelisi olarak yakalanan F.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zanlının gözaltına alınmadan önce içinde uyuşturucu bulunan çantayı birisine verdiği yönünde bilgi alan polis, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

Düzenlenen operasyonda ele geçirilen çantada, uyuşturucu nitelikli 1876 sentetik ecza hapı, 254,91 gram sentetik uyuşturucu ve 10,27 gram kokain ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Tosya Polisiye Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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