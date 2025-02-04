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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan arama sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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