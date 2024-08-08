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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda toplamda 261 uyuşturucu hap ve 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.K'nin üst aramasında 141 uyuşturucu hap, F.C'nin ikametinde 57 gram sentetik uyuşturucu ve İ.D'nin üst aramasında 61 uyuşturucu hap ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.C. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon kastamonu Tosya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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