Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 212 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 212 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel