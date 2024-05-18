Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 42 sentetik ecza hapı, 2 cam düzenek ve 4 bin 260 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak hakimliğe sevk edildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada gizlenmiş şekilde 42 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.