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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 42 sentetik ecza hapı, 2 cam düzenek ve 4 bin 260 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak hakimliğe sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada gizlenmiş şekilde 42 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Tosya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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