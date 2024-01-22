Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D100 kara yolunun Tosya ilçesinden geçen kısmında bir aracı durdurdu.

Araçta ve araç içinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 499,59 gram sentetik uyuşturucu ile 2,85 gram esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlıkça tutuklandı.